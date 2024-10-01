Всем желаю доброго утра, мира, радости добра, а сказочникам прозрения!
Цитата:
electro: ты уж потрудись ссылки предоставить "необразованным"
Запросто предоставлю ссылку, кроме того, как обычно процитирую самого себя. Прошло более одного года девяти месяцев (02.01.2023 года), как на форуме со сказочниками дискутировал, пожалуйста:
Kairat stayer: На форуме отдельные товарищи, время от времени говорят: нельзя забывать прошлое, кто не помнит прошлого, у того нет будущего и.т.д.
Но, сами не придают значения или не осознают в полной мере, сказанные отдельные фразы выдающихся личностей, которые актуальны и в настоящее время.
Так, в 1975 году в Нобелевской лекции Андрей Дмитриевич Сахаров сказал, что устойчивый мир, прогресс, права человека - эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими.
Мирная триада, а не ядерная. Устойчивый мир-прогресс-соблюдение прав человека, со слов А.Д. Сахарова всё взаимосвязано. На мой взгляд, нужно помнит слова выдающихся личностей прошлого столетия, которые актуальны сейчас.
На мой взгляд, диссидент академик А.Д.Сахаров выдающаяся личность, лично для меня, его высказывания не чепуха. Он, в своё время участвовал в разработках ядерного оружия (ЯО), но впоследствии выступал против испытаний ЯО, гонки вооружения, перенёс репрессии, гонения, умер 1989 году.
electro: ты уж потрудись ссылки предоставить "необразованным"
Выше отмечал, что Андрей Дмитриевич Сахаров, после осуждения вторжения советских войск в Афганистан, в 1980 году был лишен всех наград и выслан из Москвы в г. Горький (ныне Нижний Новгород), разрешили вернутся лишь 1986 году, в период перестройки.
А.Д. Сахаров осудил агрессию в Афганистан, в результате лишился всего: наград, льгот и сделал это осознанно, а мог просто промолчать и сохранить все привилегий. Трижды герой социалистического труда, наверняка был вхож в высокие кабинеты, государственная дача, персональный водитель и.т.д. Вторжение в Афганистан войск СССР, была одной из причин падения советов. Вот и думайте товарищи сказочники и прозревайте .
Хм.. Пришел с СВО Герой, и Верующий христианин педофил и снова за свое.. Насиловал девочку и по закону суда не будет, пойдет опять на войну, получит " ранение" и опять за педофилию.. Вообще, там в России то что вообще происходит?
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