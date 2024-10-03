Re: В России потребовали приостановить экспорт зерна из...

Отправлено: - 06:54

Горчака много, особенно вдоль дорог, куча опаханных очагов, понятно что РОССИЯ вероятно использует это как повод, но закроет вообще границы для нашего зерна, нефти и тогда что? Тогда окажется что кроме России у нас нет реальных союзников, все покажут свое лицо, никто кроме России Казахстану никогда не был союзником, так исторически сложилось, не нужно в угоду местным баям плевать в колодец из которого ещё пить и пить