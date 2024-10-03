Атомная электростанция нам необходима, здесь я полностью согласен с Аркадием Денисовым. В пользу её строительства говорят множество факторов. Единственное, что меня смущает, это безопасность. Читать новость
Эл-починно: Ну это не совсем так. Каждая партия имеет свою программу. То есть выбирая ту или иную партию, ты соглашаешься с её программой. Ну и далее по сценарию.
.....бред не рассказывай,референдумы во первых не предусмотрены законом они что хотят то и творят...
Эра ядерной энергетики в Германии, которая длилась более шести десятилетий, подошла к концу. В ночь на воскресенье, 16 апреля, власти отключили от сети три последние работающие атомные электростанции (АЭС) - Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии. Противники атомной энергетики в течение дня отмечали этот исторический шаг митингами в Берлине и других городах. Одновременно на улицы вышли и люди, выступающие против закрытия АЭС. Хотя решение о постепенном отказе Германии от ядерной энергетики принято уже давно, дискуссии о ее плюсах и минусах продолжаются....статья DW от16.04.2023. ......придурки АЭС закрыли а угольком бурым электричество ещё больше стали вырабатывать для добычи угля деревни сносят по А4 проезжаешь мимо электростанции красота....
родом из Шанхая2022: бред не рассказывай,референдумы во первых не предусмотрены
Читаем внимательнее, я про референдумы и слова не сказал. //В 2000 году коалиционное правительство Германии приняло закон, установивший план поэтапной остановки АЭС и отказа от атомной энергетики// - тыц А кто выбирает правительство?
Создают видимость демократии и шум ни о чём, всем и так понятна необходимость АЭС.. а все необходимые для государства законы и так протаскиваются через ручные мажилис и сенат. К примеру в Швейцарии за ВСЕ изменения в законодательстве или жизнедеятельности народа (например изменение пенсионного возраста) голосуют на референдумах (без всяких подтасовок..) , но мы же не в Швейцарии.. По моему мнению- всё это пустая трата денег, можно было ограничиться обсуждением в СМИ и коллективах.
Казахстан, если я не ошибаюсь, занимает первое место в мире по запасам урана (читай - ядерного топлива) и второе по его добыче. Это цитата из статьи! Вообще то наоборот г-н Воронин, второе по запасам и первое по добыче, при не самой богатой урановой руде. А это означает , что кое какие специалисты есть в ядерной отрасли. Да и строят обычно с тем чтобы потом её и обслуживать с поэтапным привлечением местных специалистов. Всё это делается под неусыпным наблюдением МАГАТЭ, так что статья эта вполне привычная тема для автора, под видом обсуждения АЭС рассказать какие мы плохие и посыпать голову пеплом.
Эл-починно: Читаем внимательнее, я про референдумы и слова не сказал.
....статья о чём референдуме или Кончите Вурст,я про то что у них хотябы для видимости хотят провести референдум, а у нас спросили хотим мы платить больше за электричество и газ? А кто выбирает правительство? .....правительство выбирает коалиция в данный момент светофорная и далее как ты говоришь по сценарию канцлера....Цитата:
Эл-починно: Ну это не совсем так. Каждая партия имеет свою программу. То есть выбирая ту или иную партию, ты соглашаешься с её программой. Ну и далее по сценарию.
......Ангела Меркель подтвердила отказ Германии от атомной энергетики к 2022 году09.06.20119 июня 2011 г. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила решение правительства об отказе от атомной энергетики до конца 2022 года и призвала инвестировать в возобновляемые источники энергии. Оппозиция обвинила канцлера в неискренности.Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) подтвердила решение правительства об отказе от атомной энергетики до конца 2022 года. Выступая с четверг, 9 июня, с правительственным заявлением в бундестаге, она сообщила, что кабинет министров подготовил 8 законов и распоряжений, касающихся изменений в сфере энергетической политики ФРГ, сообщает агентство dpa. Меркель - по профессии физик-ядерщик - отметила, что ее позиция по вопросу об атомной энергетике изменилась после катастрофы на АЭС "Фукусима-1" в Японии. По ее словам, это драматическое событие стало важной вехой для всего мира, в том числе и для нее лично.
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