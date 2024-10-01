Отправлено: - 08:18

electro:

ты уж потрудись ссылки предоставить "необразованным"

Всем желаю доброго утра, мира, радости добра, а сказочникам прозрения!Цитата:Запросто предоставлю ссылку, кроме того, как обычно процитирую самого себя. Прошло более одного года девяти месяцев (02.01.2023 года), как на форуме со сказочниками дискутировал, пожалуйста:Kairat stayer: На форуме отдельные товарищи, время от времени говорят: нельзя забывать прошлое, кто не помнит прошлого, у того нет будущего и.т.д.Но, сами не придают значения или не осознают в полной мере, сказанные отдельные фразы выдающихся личностей, которые актуальны и в настоящее время.Так, в 1975 году в Нобелевской лекции Андрей Дмитриевич Сахаров сказал, что устойчивый мир, прогресс, права человека - эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими.Мирная триада, а не ядерная. Устойчивый мир-прогресс-соблюдение прав человека, со слов А.Д. Сахарова всё взаимосвязано. На мой взгляд, нужно помнит слова выдающихся личностей прошлого столетия, которые актуальны сейчас.На мой взгляд, диссидент академик А.Д.Сахаров выдающаяся личность, лично для меня, его высказывания не чепуха. Он, в своё время участвовал в разработках ядерного оружия (ЯО), но впоследствии выступал против испытаний ЯО, гонки вооружения, перенёс репрессии, гонения, умер 1989 году.Подробнее здесь: