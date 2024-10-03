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что эту ситуацию необходимо в корне пересмотреть, условно, процентов 80-90 как минимум должно получать государство. И

Цитата:Государство, которое стригет с людей 80-90 процентов их денег, похоже просто на какого то грабителя из подворотни..И то грабитель не будет грабить всех и каждого..