Re: Проект по окрашиванию денег стартует в одной из областей...

Отправлено: - 21:09

тоже непонятно. По моему бред какой то очередной от министров. Эти деньги положат на счет, а потом распихают переводами по разным карманам. И как тут их увидишь, они переводиться будут без всяких красок. Или я вообще нифига не понимаю этих вождей.