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≡ Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50202
Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 17:45
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Российская Премьер-Лига (РПЛ) — это не просто чемпионат, а целый мир, наполненный яркими событиями, талантливыми игроками и захватывающими матчами. Всё о российском футболе говорит о том, что этот сезон обещает быть особенно интересным. В нем участвуют сильнейшие клубы страны, и каждое воскресенье зрители собираются у экранов, ожидая новых подвигов на поле.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2045
Re: Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 17:45
#1
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Цитата:
Российская Премьер-Лига (РПЛ) — это не просто чемпионат, а целый мир, наполненный яркими событиями, талантливыми игроками и захватывающими матчами.

Источник:
Для чего рекламировать того чего это не стоит? Такие же жо@аногие игроки как и у нас..., переваливаются с ноги на ногу.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11317
Re: Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 17:47
#2
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---**Участие в еврокубках повышает уровень игры*** -- кто это писал !!! Не участвуют они уже третий год !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11317
Re: Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 17:53
#3
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11317
Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 18:04
#4
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Помню первые три тура, когда средняя посещаемость была 5 тысяч зрителей. Это самая низкая посещаемость за всю историю российского футбола.Алаев: весной у РПЛ была самая низкая посещаемость в истории, сейчас она выше в два раза

[Исправлено: Гога, 03.10.2024 - 16:05]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2045
Re: Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 18:09
#5
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Цитата:
Гога:
Алаев: весной у РПЛ была самая низкая посещаемость в истории, сейчас она выше в два раза

Если брать во внимание как в России врут, то реальная посещаемость в лучшем случае не превышает и 2000-3000 чел.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2045
Re: Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 18:11
#6
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Цитата:
В нем участвуют сильнейшие клубы страны, и каждое воскресенье зрители собираются у экранов, ожидая новых подвигов на поле.

Источник:


Смех да и только!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11317
Re: Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 19:08
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
как в России врут, то реальная посещаемость в лучшем случае не превышает и 2000-3000 чел.

---Ну и в Казахстане не лучше :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11317
Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 19:28
#8
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11317
Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 19:28
#9
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11317
Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 19:29
#10
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11317
Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 19:30
#11
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5887
Re: Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 20:52
#12
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Каким ветром занесло сюда эту статью, да ещё на правах рекламы? Я смотрю контрабандой через левые сайты, Матч тв не пускает сюда , свой контент.
Ну а насчёт малого количества зрителей ,там же на матчах РПЛ Fan ID, поэтому настоящие фаны игнорируют матчи РПЛ, ходят только на матчи кубка! Не хотят быть подсчитанными и обсмотренными со всех сторон
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2045
Re: Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 21:59
#13
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Цитата:
Гога:
---Ну и в Казахстане не лучше

Про Казахстан тут и лапоть не звенит ...Вот привычка россиян...как только , а у вас...
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