Отправлено: - 18:48

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Ну это не совсем так. Каждая партия имеет свою программу. То есть выбирая ту или иную партию, ты соглашаешься с её программой. Ну и далее по сценарию.

Цитата:.....бред не рассказывай,референдумы во первых не предусмотрены законом они что хотят то и творят...Эра ядерной энергетики в Германии, которая длилась более шести десятилетий, подошла к концу. В ночь на воскресенье, 16 апреля, власти отключили от сети три последние работающие атомные электростанции (АЭС) - Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии. Противники атомной энергетики в течение дня отмечали этот исторический шаг митингами в Берлине и других городах. Одновременно на улицы вышли и люди, выступающие против закрытия АЭС. Хотя решение о постепенном отказе Германии от ядерной энергетики принято уже давно, дискуссии о ее плюсах и минусах продолжаются....статья DW от16.04.2023.......придурки АЭС закрыли а угольком бурым электричество ещё больше стали вырабатывать для добычи угля деревни сносят по А4 проезжаешь мимо электростанции красота....