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≡ Николай ВОРОНИН: Всё уже решено
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50202
Николай ВОРОНИН: Всё уже решено
Отправлено: 03.10.24 - 15:53
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Атомная электростанция нам необходима, здесь я полностью согласен с Аркадием Денисовым. В пользу её строительства говорят множество факторов. Единственное, что меня смущает, это безопасность.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1579
Re: Николай ВОРОНИН: Всё уже решено
Отправлено: 03.10.24 - 15:53
#1
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......к примеру в Германии для закрытия АЭС никакого референдума не было народ не спросили нужна ему атомная энергетика или нет,просто взяли постепенно все АЭС закрыли...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3497
Николай ВОРОНИН: Всё уже решено
Отправлено: 03.10.24 - 16:31
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
в Германии для закрытия АЭС никакого референдума не было народ не спросили нужна ему атомная энергетика или нет, просто взяли постепенно все АЭС закрыли...

Ну это не совсем так. Каждая партия имеет свою программу. То есть выбирая ту или иную партию, ты соглашаешься с её программой. Ну и далее по сценарию. ;-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1579
Re: Николай ВОРОНИН: Всё уже решено
Отправлено: 03.10.24 - 18:48
#3
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Цитата:
Эл-починно:
Ну это не совсем так. Каждая партия имеет свою программу. То есть выбирая ту или иную партию, ты соглашаешься с её программой. Ну и далее по сценарию.


.....бред не рассказывай,референдумы во первых не предусмотрены законом они что хотят то и творят...

Эра ядерной энергетики в Германии, которая длилась более шести десятилетий, подошла к концу. В ночь на воскресенье, 16 апреля, власти отключили от сети три последние работающие атомные электростанции (АЭС) - Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии. Противники атомной энергетики в течение дня отмечали этот исторический шаг митингами в Берлине и других городах. Одновременно на улицы вышли и люди, выступающие против закрытия АЭС. Хотя решение о постепенном отказе Германии от ядерной энергетики принято уже давно, дискуссии о ее плюсах и минусах продолжаются....статья DW от16.04.2023.
......придурки АЭС закрыли а угольком бурым электричество ещё больше стали вырабатывать для добычи угля деревни сносят по А4 проезжаешь мимо электростанции красота.... :-( :-( :-(
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3497
Николай ВОРОНИН: Всё уже решено
Отправлено: 03.10.24 - 19:03
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
бред не рассказывай,референдумы во первых не предусмотрены

Читаем внимательнее, я про референдумы и слова не сказал. :lol:
//В 2000 году коалиционное правительство Германии приняло закон, установивший план поэтапной остановки АЭС и отказа от атомной энергетики// -
тыц
А кто выбирает правительство?
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
114
Re: Николай ВОРОНИН: Всё уже решено
Отправлено: 03.10.24 - 19:47
#5
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Создают видимость демократии и шум ни о чём, всем и так понятна необходимость АЭС.. а все необходимые для государства законы и так протаскиваются через ручные мажилис и сенат. К примеру в Швейцарии за ВСЕ изменения в законодательстве или жизнедеятельности народа (например изменение пенсионного возраста) голосуют на референдумах (без всяких подтасовок..) , но мы же не в Швейцарии..
По моему мнению- всё это пустая трата денег, можно было ограничиться обсуждением в СМИ и коллективах.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5887
Николай ВОРОНИН: Всё уже решено
Отправлено: 03.10.24 - 20:42
#6
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Казахстан, если я не ошибаюсь, занимает первое место в мире по запасам урана (читай - ядерного топлива) и второе по его добыче. Это цитата из статьи!
Вообще то наоборот г-н Воронин, второе по запасам и первое по добыче, при не самой богатой урановой руде. А это означает , что кое какие специалисты есть в ядерной отрасли. Да и строят обычно с тем чтобы потом её и обслуживать с поэтапным привлечением местных специалистов. Всё это делается под неусыпным наблюдением МАГАТЭ, так что статья эта вполне привычная тема для автора, под видом обсуждения АЭС рассказать какие мы плохие и посыпать голову пеплом.

[Исправлено: saba, 03.10.2024 - 21:43]
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1462
Николай ВОРОНИН: Всё уже решено
Отправлено: 03.10.24 - 20:53
#7
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kz-ники, вас очередной раз облапошивают.
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