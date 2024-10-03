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≡ Условия работы платных парковок пересмотрят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50202
Условия работы платных парковок пересмотрят в Казахстане
Отправлено: 03.10.24 - 09:38
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В Казахстане пересмотрят условия работы платных парковок. Об этом сообщил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов. Он подчеркнул, что совсем отменять платные парковки, по его мнению, не нужно. Но важно ввести законодательное регулирование этой сферы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41704
Re: Условия работы платных парковок пересмотрят в Казахстане
Отправлено: 03.10.24 - 09:38
#1
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Цитата:
что эту ситуацию необходимо в корне пересмотреть, условно, процентов 80-90 как минимум должно получать государство. И

Государство, которое стригет с людей 80-90 процентов их денег, похоже просто на какого то грабителя из подворотни..
И то грабитель не будет грабить всех и каждого..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1579
Re: Условия работы платных парковок пересмотрят в Казахстане
Отправлено: 03.10.24 - 15:46
#2
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....давно пора ввести платные парковки,помощь в городской бюджет,так же ввести почасовую стоянку как в Европе всё сделать по европейским стандартам и будем жить счастливо и богато....не то что наши соседи.... Цитата:
111:
Государство, которое стригет с людей 80-90 процентов их денег, похоже просто на какого то грабителя из подворотни.. И то грабитель не будет грабить всех и каждого..

.....здесь некоторые говорят что государство их обворовывает но есть люди которые сами грабят наше государство,к примеру люди сдают квартиры и неплатят налоги от сдачи квартир не этоли воровство....примеров не уплаты налогов можно привести множество только покапаться нужно....
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
366
Re: Условия работы платных парковок пересмотрят в Казахстане
Отправлено: 03.10.24 - 20:38
#3
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Депутата полностью поддерживаю! Пора взяться и в Костанае сделать к концу этого года платные парковки возле домов, поскольку многие автолюбители асфальтные прилегающие территории принадлежащие гос-ву превратили в бесплатные стоянки, припарковавшись навечно! Весь автохлам стоит возле домов! У гос-ва должна быть служба, регулирующая и контролирующая платные парковки! Нужна законодательная норма в виде Закона и все! В стране должен быть Закон и порядок! Кто против Закона и порядка обязательно должен нести строгую ответственность перед гос-вом и народом, невзирая на личности и материальное состояние!
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1285
Условия работы платных парковок пересмотрят в Казахстане
Отправлено: 03.10.24 - 22:04
#4
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Возле соседнего дома ( частного) насчитал 11 грузовых и легковых машин, которые стоят там годами, подчёркиваю, не у него во дворе, а на улице, через пол квартала стоят круглогодично 4 фуры, занимая ещё пол квартала. С этим надо заканчивать, иначе город превратится в сплошной полигон автохлама.
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1462
Условия работы платных парковок пересмотрят в Казахстане
Отправлено: 03.10.24 - 22:10
#5
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