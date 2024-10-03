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≡ Срок за организованную проституцию получила жительница Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50200
Срок за организованную проституцию получила жительница Костаная
Отправлено: 03.10.24 - 17:51
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Согласно материалам дела, с октября 2021 года по май 2023 года К. размещала в Instagram объявления о трудоустройстве массажисток, встречалась с откликнувшимися на её объявление девушками и предлагала им заняться проституцией.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2044
Re: Срок за организованную проституцию получила жительница...
Отправлено: 03.10.24 - 17:51
#1
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Цитата:
судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Источник:


Как можно установить на зоне пробационный контроль? То есть, ей запрещено заниматься этим и на зоне? Или опять редакция слышит звон да не знает где он?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7126
Re: Срок за организованную проституцию получила жительница...
Отправлено: 03.10.24 - 18:30
#2
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У моих соседей дочь старшая с подругами постоянно уезжает на вахту в Поднебесную ,мамаша ихняя говорит танцевать. Другие соседи удивляются,что в полтора миллиардном Китае некому что ли танцевать.
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