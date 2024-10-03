Отправлено: - 17:51





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53774 судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.Источник:

Цитата:Как можно установить на зоне пробационный контроль? То есть, ей запрещено заниматься этим и на зоне? Или опять редакция слышит звон да не знает где он?