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≡ "В лучшем случае штрафуют водителей" - Как бороться с несанкционированными свалками, обсуждали министр экологии и активист из Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50200
"В лучшем случае штрафуют водителей" - Как бороться с несанкционированными свалками, обсуждали министр экологии и активист из Рудного
Отправлено: 03.10.24 - 17:59
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Проблему несанкционированных свалок в Костанайской области поднял руководитель филиала ОО "KazEcoPatrol" Максим ФРОЛОВ. На встрече с министром рудненский экоактивист посетовал, что сталкивается с непониманием со стороны госорганов.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2044
Re: "В лучшем случае штрафуют водителей" - Как...
Отправлено: 03.10.24 - 17:59
#1
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Цитата:
Проблему несанкционированных свалок в Костанайской области поднял руководитель филиала ОО "KazEcoPatrol" Максим ФРОЛОВ.

Источник:


Персонаж на фото ну очень уж похож на Пётра Ивановича Бобчинского и Пётра Ивановича Добчинского- персонажи комедии «Ревизор», городские помещики.
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