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"В лучшем случае штрафуют водителей" - Как бороться с несанкционированными свалками, обсуждали министр экологии и активист из Рудного
"В лучшем случае штрафуют водителей" - Как бороться с несанкционированными свалками, обсуждали министр экологии и активист из Рудного
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