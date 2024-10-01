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≡ "Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50196
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
Отправлено: 01.10.24 - 16:00
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Жительницу Костаная вызвали в полицию 13 сентября. Причиной стали посты в соцсетях с фотографией ее машины, госномер которой оформлен рамкой с надписью "Вежливые люди" и автоматами по бокам. Фотографию опубликовали блогеры, подписав ее фразой "Қостанайдың сепаратистері".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16758
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
Отправлено: 01.10.24 - 18:47
#15
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Цитата:
maxsaf:
Интересен тот факт, что многие однозначно идентифицируют фразу "вежливые люди" как относящуюся к российским военнослужащим

Это фигня

Меня больше смешит факт что юрист, адвокат на голубом глазу делает ссылку на Википедию как на некий имеющий юридическую силу документ))
Вот там мол написано про вежливых людей!! И чо? Я там сейчас слово *опа напишу в статье про деятельность адвокатов ты будешь на это ссылаться?))

Цитата:
сайлау курманов:
и наказывать за репост совсем левого очень даже нелогично

Он сделал и репост и авторский пост свой
Тоесть фактически судили его за его пост
А за репост ничего
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16758
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
Отправлено: 01.10.24 - 18:52
#16
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Если я повешу рамку ИГИЛ...

Шутки шутками а редакция не должна была к аббревиатуре приписку сделать что это террористическая организация запрещённая в РК?
А то непонятно о каком ИГИЛ речь
Может это Институт Гомеопатии и Левитации города Воронежа

[Исправлено: abaika95, 01.10.2024 - 19:53]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24634
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
Отправлено: 01.10.24 - 19:09
#17
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Цитата:
abaika95:
почему ДП не выходит на оригинальный пост? кто его первый там запустил? почему его не привлекают ?

Почему не наказывают тех, кто угрозы шлёт и гадости пишет в адрес потерпевшей?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1728
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
Отправлено: 01.10.24 - 19:17
#18
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Цитата:
что эта фраза пропагандирует. Источник:


Троллинг высшего уровня))) Красотка.

А зинченко посидит и подумает, вкусная ли баланда)

Цитата:
Мы живем в Казахстане, где выступают против захватнических действий в Крыму. Это официальная информация. Источник:


Да вы что, а президент за нейтралитет говорил))) Законом не запрещено иметь свое мнение по поводу СВО. Жовто-блакитные прапоры на митингах никто у вас не отбирает) А символика Z, а тем более фраза -вежливые люди , не запрещены. Утритесь. Закона запрещающего еще не придумали.

Кстати, Угледар все))) :lol:

[Исправлено: Змея Подколодная, 01.10.2024 - 20:18]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16758
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
Отправлено: 01.10.24 - 20:25
#19
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Цитата:
maxsaf:
Почему не наказывают тех, кто угрозы шлёт и гадости пишет в адрес потерпевшей?

Пусть пишет заявление и полиция будет разбираться по каждому случаю
Но вот репост клеветнического поста уже в их компетенции
Если сидит репостник то почему не наказан источник поста?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2360
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
Отправлено: 01.10.24 - 21:27
#20
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Цитата:
abaika95:
Шутки шутками а редакция не должна была к аббревиатуре приписку сделать что это террористическая организация запрещённая в РК?

Спасибо. Добавили приписку.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1458
Re: "Я не знала, кто такие "вежливые люди" -...
Отправлено: 01.10.24 - 21:48
#21
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не приписку надо добавлять.
а ссылку
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1008
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
Отправлено: 02.10.24 - 08:49
#22
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Страшно, когда люди пытаются увидеть больше. Я вот, например, в этой рамке вижу сарказм. Типа добро должно быть с кулаками, а вежливость - с автоматом. А тут оказывается вон оно чо...
Вон как СМИ мозги промыли некоторым.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1992
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
Отправлено: 03.10.24 - 13:43
#23
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Цитата:
maxsaf:

Получается, те кто так хорошо разбирается, про каких "вежливых людей" идёт речь, ещё больше сепаратисты, чем эта женщина, которой абсолютно до одного места, где и когда кого-то называли.

[Исправлено: КГСПС, 03.10.2024 - 13:46]
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