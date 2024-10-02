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≡ Полицейского оскорбили на плакате в Костанае. Виновную наказали штрафом в 185 000 тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50196
Полицейского оскорбили на плакате в Костанае. Виновную наказали штрафом в 185 000 тенге
Отправлено: 02.10.24 - 23:50
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Инцидент произошёл в костанайской многоэтажке. Две девушки вошли в лифт, одна из них написала нецензурное слово на плакате с информацией о работе участкового. 21-летная шутница столкнулась с серьёзными последствиями.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41704
Re: Полицейского оскорбили на плакате в Костанае. Виновную...
Отправлено: 02.10.24 - 23:50
#1
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По заголовку.
Как можно лскорбить полицейского, если он сам выбрал публичные места?
То есть в этом случае нельзя им сказать то, что о нем думают?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2038
Re: Полицейского оскорбили на плакате в Костанае. Виновную...
Отправлено: 03.10.24 - 02:08
#2
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Цитата:
Правонарушительницу быстро установили. Оказалось, что девушка уже состоит на учете в полиции и ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Источник:

Штраф назначил суд? Раз есть решение о назначении наказания, писали бы уже и ФИО что бы родина знала своих героев
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7124
Re: Полицейского оскорбили на плакате в Костанае. Виновную...
Отправлено: 03.10.24 - 07:11
#3
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Всем известный общественный деятель Максим Фролов, эколог и просто хороший человек недавно жаловался,что лесопосадки опять наполняются строительным мусором и это после летней уборки волонтёрами территории вокруг города. А ведь правоохранительные органы могли бы внести свою лепту,нет не в уборке, а в поиске и наказании этих нарушителей вывозящих сюда строительный и прочий мусор. По совести сказать, эти нарушители ненароком оставляют свое авторство оставляя в мусоре чеки,квитанции и накладные откуда можно установить чей мусор. А ведь не трудно же сделать эту работу
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41704
Re: Полицейского оскорбили на плакате в Костанае. Виновную...
Отправлено: 03.10.24 - 09:44
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
эколог и просто хороший человек недавно жаловался

Это который хочет пересажать более половины рудничан, включая детей?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2038
Re: Полицейского оскорбили на плакате в Костанае. Виновную...
Отправлено: 03.10.24 - 10:02
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
А ведь правоохранительные органы могли бы внести свою лепту,нет не в уборке, а в поиске и наказании этих нарушителей вывозящих сюда строительный и прочий мусор.


Извините но полиция не охранный орган, в её функции это не входит, на то есть природоохранная прокуратура.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7124
Re: Полицейского оскорбили на плакате в Костанае. Виновную...
Отправлено: 03.10.24 - 12:35
#6
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 не охранный орган, в её функции это не входит, на то есть природоохранная прокуратура
Одно название,а тем временем мусора все больше и больше
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