Re: Министры смогут снова сдавать жилье в аренду

Отправлено: - 09:49

Тем более что у некоторых чиновников по 800 квартир и свои риэлторские фирмы, нотариусы, банды братков и тд..

Далеко ходить не надо, 20 лет не могли посадить из банды хоть кого то, так ее надежно защищали, убивая одиноких пенсионеров и психбольных.

И то посадят хоть кого то, неизвестно