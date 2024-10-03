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≡ Министры смогут снова сдавать жилье в аренду
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50195
Министры смогут снова сдавать жилье в аренду
Отправлено: 03.10.24 - 09:49
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Члены правительства Казахстана смогут снова сдавать жилье в аренду и получать от этого доход. Соответствующую поправку хотят внести в закон о противодействии коррупции.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41704
Re: Министры смогут снова сдавать жилье в аренду
Отправлено: 03.10.24 - 09:49
#1
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Тем более что у некоторых чиновников по 800 квартир и свои риэлторские фирмы, нотариусы, банды братков и тд..
Далеко ходить не надо, 20 лет не могли посадить из банды хоть кого то, так ее надежно защищали, убивая одиноких пенсионеров и психбольных.
И то посадят хоть кого то, неизвестно
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2038
Re: Министры смогут снова сдавать жилье в аренду
Отправлено: 03.10.24 - 10:05
#2
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Цитата:
Министры смогут снова сдавать жилье в аренду

Источник:


то есть до этого они не сдавали и квартиры пустовали?
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