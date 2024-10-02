Отправлено: - 10:02

сайлау курманов:

А ведь правоохранительные органы могли бы внести свою лепту,нет не в уборке, а в поиске и наказании этих нарушителей вывозящих сюда строительный и прочий мусор.

Цитата:Извините но полиция не охранный орган, в её функции это не входит, на то есть природоохранная прокуратура.