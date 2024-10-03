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≡ Почему Житикару просят признать зоной экологического бедствия?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50195
Почему Житикару просят признать зоной экологического бедствия?
Отправлено: 03.10.24 - 09:07
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Экологическую обстановку в Житикаре председатель ОО "Алтын Журек" Алмагуль ОМАРОВА характеризует как катастрофу. На встрече с министром экологии РК она обратилась с просьбой признать город зоной экологического бедствия. В качестве аргументов - статистика онкологических заболеваний в регионе.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6491
Re: Почему Житикару просят признать зоной экологического...
Отправлено: 03.10.24 - 09:07
#1
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Да, вы что - без оглядки наверх и без пинка ни один гос.чиновник не примет решения, какое бы оно не было.
Тем более идти против сырьевых олигархов- это подписать себе смертный приговор.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41704
Re: Почему Житикару просят признать зоной экологического...
Отправлено: 03.10.24 - 09:40
#2
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Это надо ядернкю бомбу взорвать, чтоб наши чиновники что то делали для людей, а точнее несколько ядерных бомб, и то чиновники подумают, выплачивать что то пострадавшим или нет..
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