НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Условия работы платных парковок пересмотрят в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50195
Условия работы платных парковок пересмотрят в Казахстане
Отправлено: 03.10.24 - 09:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане пересмотрят условия работы платных парковок. Об этом сообщил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов. Он подчеркнул, что совсем отменять платные парковки, по его мнению, не нужно. Но важно ввести законодательное регулирование этой сферы.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41704
Re: Условия работы платных парковок пересмотрят в Казахстане
Отправлено: 03.10.24 - 09:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что эту ситуацию необходимо в корне пересмотреть, условно, процентов 80-90 как минимум должно получать государство. И

Государство, которое стригет с людей 80-90 процентов их денег, похоже просто на какого то грабителя из подворотни..
И то грабитель не будет грабить всех и каждого..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 177, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 177
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS