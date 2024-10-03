Re: Почему Житикару просят признать зоной экологического...

Отправлено: - 09:07

Да, вы что - без оглядки наверх и без пинка ни один гос.чиновник не примет решения, какое бы оно не было.

Тем более идти против сырьевых олигархов- это подписать себе смертный приговор.