НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 89,4 млн тенге взыскали прокуроры в доход государства в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50195
89,4 млн тенге взыскали прокуроры в доход государства в Костанайской области
Отправлено: 02.10.24 - 11:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдел строительства акимата Костанайского района и подрядная организация заключили договор на строительство водопровода в селе Московское на общую сумму 859,6 млн тенге. Позже договор расторгли из-за неисполнения обязательств, но не взыскали с подрядчика залоговую сумму.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
341
89,4 млн тенге взыскали прокуроры в доход государства в Костанайской области
Отправлено: 02.10.24 - 11:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И.....??? Кого наказали? Отдел строительства этого шалтай района, курирующего заместителя, хоть кого-то наказали? С чего такая "безалаберность" ??? Подрядчик "в частном порядке" не предьявит счёт конкретным лицам?

[Исправлено: ОГПУ, 02.10.2024 - 13:56]
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2038
Re: 89,4 млн тенге взыскали прокуроры в доход государства в...
Отправлено: 03.10.24 - 02:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В силу п. 9 ст. 43 Закона «О государственных закупках» поставщиком внесено обеспечение исполнения договора на 89,4 млн тенге.

Источник:


Раз поставщиком услуг уже внесено обеспечение на 89,4 млн. после расторжения договора сумма с сайта гос.закупа автоматом уходит в бюджет. Причём тут прокуратура?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 187, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 187
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS