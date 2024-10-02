Re: Полицейского оскорбили на плакате в Костанае. Виновную...

Отправлено: - 23:50

По заголовку.

Как можно лскорбить полицейского, если он сам выбрал публичные места?

То есть в этом случае нельзя им сказать то, что о нем думают?