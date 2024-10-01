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≡ «Не в приоритете» - Почему костанайские гиревики не поехали на чемпионат мира в Греции?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50187
«Не в приоритете» - Почему костанайские гиревики не поехали на чемпионат мира в Греции?
Отправлено: 01.10.24 - 17:40
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- Финансированием выездов спортсменов на мировые спортивные соревнования занимается Министерство туризма и спорта. Это не наша компетенция, - пояснила «НГ» заместитель руководителя управления физкультуры и спорта Елена КИРЕЕВА.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3556
Re: «Не в приоритете» - Почему костанайские гиревики не поехали...
Отправлено: 01.10.24 - 17:40
#1
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Лучше бы ногомячеров из фк тобол сделали неприоритетными и перестали из бюджета финансировать№
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2034
Re: «Не в приоритете» - Почему костанайские гиревики не поехали...
Отправлено: 02.10.24 - 09:51
#2
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Цитата:
Чемпионат мира по гиревому спорту пройдет с 9 по 14 октября.

Источник:

Что за вид спорта. Никогда не видела и не слышала по телевизору. Пусть эти "спортсмены" грузы разгружают больше будет пользы!
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