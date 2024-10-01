Отправлено: - 19:09

abaika95:

почему ДП не выходит на оригинальный пост? кто его первый там запустил? почему его не привлекают ?

Цитата:Почему не наказывают тех, кто угрозы шлёт и гадости пишет в адрес потерпевшей?