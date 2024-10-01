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≡ За буллинг в школе наказали отца ребенка в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50187
За буллинг в школе наказали отца ребенка в Костанайской области
Отправлено: 01.10.24 - 18:54
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Дело в отношении родителя С., за то, что его сын устроил травлю несовершеннолетней П. рассмотрел суд района района Беимбета Майлина. Согласно материалам дела, мальчик в школе в сентябре систематически оскорблял, унижал, насмехался и угрожал другой ученице.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
629
Re: За буллинг в школе наказали отца ребенка в Костанайской...
Отправлено: 01.10.24 - 18:54
#1
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жестокие взрослые, жестокие и дети. Мир перевернулся. Теперь человек человеку не друг, не товарищ и не брат.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16758
Re: За буллинг в школе наказали отца ребенка в Костанайской...
Отправлено: 01.10.24 - 18:55
#2
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Зинченко по сути тоже за буллинг попал с использованием соц сетей)
Надо было переквалифицировать статью
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
128
Re: За буллинг в школе наказали отца ребенка в Костанайской...
Отправлено: 01.10.24 - 21:06
#3
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Я б этому папашке влупил бы 280000 для начала! Ничё заплатил бы! И денежки отдать униженной девочке. Это он кого воспитывает? Надо сохранить этот материал, время бычтро летит глядишь завтра "это" будет болотироваться в акимы или ещё куда. А не поможет эта сумма два ляма! как в европе, и забрать ребёнка , не можешь ума деть не делай! дети не игрушкак ими надо заниматься, а не отбрехиваться что тебе некогда, всё это ЛОЖЬ! более 30 лет в школе отработал, и такие всегда были...
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
218
Re: За буллинг в школе наказали отца ребенка в Костанайской...
Отправлено: 01.10.24 - 21:32
#4
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Цитата:
abaika95:
Зинченко по сути тоже за буллинг попал с использованием соц сетей) Надо было переквалифицировать статью

Если бы кто-то захотел наказать хоть раз "по взрослому" этого балобола, там давно его можно было " огорчить до невозможности". А так ...он как клапан на скороварке - лишний пар удаляет, клоун в оппозиции
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О
§ Ольга kost
(Пользователи)
Регистрация:
28.05.19
Сообщений:
11
Re: За буллинг в школе наказали отца ребенка в Костанайской...
Отправлено: 02.10.24 - 08:20
#5
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То есть наказание предусматривало 10 МРП, это 36 920 тенге, а назначили (это с учетом ранее устного предупреждения о ненадлежащем поведении ребенка) 25 800 тенге. Прям жесткое наказание, со скидкой. Девушку за курение кальяна в кафе наказали штрафом в 15 МРП.
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