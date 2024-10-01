Отправлено: - 21:32

abaika95:

Зинченко по сути тоже за буллинг попал с использованием соц сетей) Надо было переквалифицировать статью

Цитата:Если бы кто-то захотел наказать хоть раз "по взрослому" этого балобола, там давно его можно было " огорчить до невозможности". А так ...он как клапан на скороварке - лишний пар удаляет, клоун в оппозиции