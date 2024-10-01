"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
Отправлено: 01.10.24 - 16:00
Жительницу Костаная вызвали в полицию 13 сентября. Причиной стали посты в соцсетях с фотографией ее машины, госномер которой оформлен рамкой с надписью "Вежливые люди" и автоматами по бокам. Фотографию опубликовали блогеры, подписав ее фразой "Қостанайдың сепаратистері". Читать новость
maxsaf: Интересен тот факт, что многие однозначно идентифицируют фразу "вежливые люди" как относящуюся к российским военнослужащим
Это фигня
Меня больше смешит факт что юрист, адвокат на голубом глазу делает ссылку на Википедию как на некий имеющий юридическую силу документ)) Вот там мол написано про вежливых людей!! И чо? Я там сейчас слово *опа напишу в статье про деятельность адвокатов ты будешь на это ссылаться?))
Цитата:
сайлау курманов: и наказывать за репост совсем левого очень даже нелогично
Он сделал и репост и авторский пост свой Тоесть фактически судили его за его пост А за репост ничего
Шутки шутками а редакция не должна была к аббревиатуре приписку сделать что это террористическая организация запрещённая в РК? А то непонятно о каком ИГИЛ речь Может это Институт Гомеопатии и Левитации города Воронежа
Да вы что, а президент за нейтралитет говорил))) Законом не запрещено иметь свое мнение по поводу СВО. Жовто-блакитные прапоры на митингах никто у вас не отбирает) А символика Z, а тем более фраза -вежливые люди , не запрещены. Утритесь. Закона запрещающего еще не придумали.
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