Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50184
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
Отправлено: 01.10.24 - 16:00
Жительницу Костаная вызвали в полицию 13 сентября. Причиной стали посты в соцсетях с фотографией ее машины, госномер которой оформлен рамкой с надписью "Вежливые люди" и автоматами по бокам. Фотографию опубликовали блогеры, подписав ее фразой "Қостанайдың сепаратистері".
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15437
Re: "Я не знала, кто такие "вежливые люди" -...
Отправлено: 01.10.24 - 16:00
Ай молодцы)
Предлагаю запретить слово "вежливые".
Кстати фамилия в паспорте у блогера начинается на букву Z.
Мой ник пора тоже менять. Начинается на букву V.
А то какой нибудь блохер ванючий распространит в своих соц сетях. Блогер-паникер. На ровном месте женщину выставил в плохом качестве. Везде им сепаратисты мерещвтся аж спать не могут. Идиоты.
Предлагаю запретить слово "вежливые".
Кстати фамилия в паспорте у блогера начинается на букву Z.
Мой ник пора тоже менять. Начинается на букву V.
А то какой нибудь блохер ванючий распространит в своих соц сетях. Блогер-паникер. На ровном месте женщину выставил в плохом качестве. Везде им сепаратисты мерещвтся аж спать не могут. Идиоты.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16756
Re: "Я не знала, кто такие "вежливые люди" -...
Отправлено: 01.10.24 - 16:01
Цитата:
я вежливый человек
но я не зеленый человечек
не агент ГРУ который участвовал в операции "весна" но опять же а может быть и участвовал-не помню благо та операция не считается террористическим актом и не осуждена МИДом РК как террористическая
да может и грушником я являюсь тоже не помню
ГРУ точнее ГУ ГШ ВС РФ не считается в казахстане террористической организацией а уж тем более какие-то зеленые человечки которые Дамиру Хамитову мерещились в википедии))
Цитата:
если ты друг мой повесишь рамку ИГИЛ на машину к тебе не то что претензии будут тебя отдел по борьбе с экстремизмом сразу на бутылку правосудия посадит)
а они очень вежливые люди и шутить не любят особенно с такими которые игил приводят в пример))
Цитата:
Цитата:
перерепост это репост
а когда выложил у себя с пояснением это уже авторский пост
еще умудрился 20 суток всхопотать))
Я хочу подчеркнуть, что термин "Вежливые люди" не является ложным. Мы приобщили определение этого термина из Википедии, в котором четко указано, что "Вежливые люди" - это зеленые человечки
я вежливый человек
но я не зеленый человечек
не агент ГРУ который участвовал в операции "весна" но опять же а может быть и участвовал-не помню благо та операция не считается террористическим актом и не осуждена МИДом РК как террористическая
да может и грушником я являюсь тоже не помню
ГРУ точнее ГУ ГШ ВС РФ не считается в казахстане террористической организацией а уж тем более какие-то зеленые человечки которые Дамиру Хамитову мерещились в википедии))
Цитата:
Заявительница утверждает, что не знала значение этого термина. Но незнание не освобождает от ответственности. Если я повешу рамку ИГИЛ или другой запрещенной организации, ко мне наверняка также будут претензии со стороны полиции
если ты друг мой повесишь рамку ИГИЛ на машину к тебе не то что претензии будут тебя отдел по борьбе с экстремизмом сразу на бутылку правосудия посадит)
а они очень вежливые люди и шутить не любят особенно с такими которые игил приводят в пример))
Цитата:
Суть в том, что создан прецедент, когда за перепост я получил взыскание
Цитата:
Данную фотографию я увидел в Facebook, перепостил ее на свою страничку, а после выложил ее в Instagram с пояснением термина "Вежливые люди"
перерепост это репост
а когда выложил у себя с пояснением это уже авторский пост
еще умудрился 20 суток всхопотать))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16756
Re: "Я не знала, кто такие "вежливые люди" -...
Отправлено: 01.10.24 - 16:05
и самое главное в деле непонятно
Цитата:
почему ДП не выходит на оригинальный пост? кто его первый там запустил? почему его не привлекают ?
Цитата:
и этого Адильжанку почему за одно место не берут за разжигание?
в итоге бедный Сережка за всех отдувается
не согласен
Цитата:
Данную фотографию я увидел в Facebook, перепостил ее на свою страничку,
почему ДП не выходит на оригинальный пост? кто его первый там запустил? почему его не привлекают ?
Цитата:
В постах блогера Адильжана Абдугали женщину называли "рюзгемированной русской".
и этого Адильжанку почему за одно место не берут за разжигание?
в итоге бедный Сережка за всех отдувается
не согласен
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16756
Re: "Я не знала, кто такие "вежливые люди" -...
Отправлено: 01.10.24 - 16:18
Цитата:
ну вот
целая страна это народ
причем братский для казахстана
а адвокат то ощень грамотнама попался
Украина - наш братский народ!
ну вот
целая страна это народ
причем братский для казахстана
а адвокат то ощень грамотнама попался
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 217
Re: "Я не знала, кто такие "вежливые люди" -...
Отправлено: 01.10.24 - 16:22
Бедный Зинченко ! Ему постоянно приходиться искать, за что бы прицепиться и поднять вой, как собака в паслёне, что - " вот он я, я здесь, хватайте меня "А то ведь к нему относятся как к " неуловимому Джо".А ему , по сути, абсолютно пофиг за что скавчить, абы погромче!
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 265
Re: "Я не знала, кто такие "вежливые люди" -...
Отправлено: 01.10.24 - 16:27
Делать блогерам нечего.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1005
Re: "Я не знала, кто такие "вежливые люди" -...
Отправлено: 01.10.24 - 16:45
Цитата:
Золотые слова
Vit:
Везде им сепаратисты мерещвтся аж спать не могут. Идиоты
Везде им сепаратисты мерещвтся аж спать не могут. Идиоты
Золотые слова
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1005
Re: "Я не знала, кто такие "вежливые люди" -...
Отправлено: 01.10.24 - 16:55
Давайте тогда всех шерстить!
На многих машинах есть надписи "My life, my rules"
Почитайте историю этой фразы. И давайте привлекать за пропаганду, аналогично.
Когда человеку заняться нечем - он блогером становится.
Плохо что у любой собаки сейчас есть девайс с камерой и интернетом. Эти посты исподтишка только к разладу и ведут.
На завод таких блогеров надо
На многих машинах есть надписи "My life, my rules"
Почитайте историю этой фразы. И давайте привлекать за пропаганду, аналогично.
Когда человеку заняться нечем - он блогером становится.
Плохо что у любой собаки сейчас есть девайс с камерой и интернетом. Эти посты исподтишка только к разладу и ведут.
На завод таких блогеров надо
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 52
Re: "Я не знала, кто такие "вежливые люди" -...
Отправлено: 01.10.24 - 17:14
Ни случай, а просто бальзам на душу местной сепаратне.
А может вообще вся причина в другом? Может решили просто закрыть местного активиста накануне референдума по АЭС? Он же активно пропагандирует против АЭС. И ранее организовывал митинги, ну вот и решили его посадить за эту ерунду. С чего бы за такую мелочь арест, а ни тот же даже штраф на крайний случай? В общем, тут ничего нового, объяснение только одно - как всегда власти закрывают активистов перед всякими выборами.
А по сути: что? Провокаторы могут у нас тут совершенно спокойно кататься? Они и с символикой Z спокойно заезжают к нам, как к себе домой. А тех, кто почему-то не любит и не хочет тут видеть символику рашистской агрессии, олицетворяющую реки крови и превращённые в руины города - будем сажать? Чо получается? Под Москву уже окончательно легли?
А может вообще вся причина в другом? Может решили просто закрыть местного активиста накануне референдума по АЭС? Он же активно пропагандирует против АЭС. И ранее организовывал митинги, ну вот и решили его посадить за эту ерунду. С чего бы за такую мелочь арест, а ни тот же даже штраф на крайний случай? В общем, тут ничего нового, объяснение только одно - как всегда власти закрывают активистов перед всякими выборами.
А по сути: что? Провокаторы могут у нас тут совершенно спокойно кататься? Они и с символикой Z спокойно заезжают к нам, как к себе домой. А тех, кто почему-то не любит и не хочет тут видеть символику рашистской агрессии, олицетворяющую реки крови и превращённые в руины города - будем сажать? Чо получается? Под Москву уже окончательно легли?
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2033
Re: "Я не знала, кто такие "вежливые люди" -...
Отправлено: 01.10.24 - 17:56
Цитата:
Сергея ЗинченкоУмничка!Подписываюсь под каждым его словом!
Re: "Я не знала, кто такие "вежливые люди" -...
Отправлено: 01.10.24 - 18:05
Интересен тот факт, что многие однозначно идентифицируют фразу "вежливые люди" как относящуюся к российским военнослужащим
Кстати, насколько я помню, ВС РФ не является запрещённой организацией в РК, в отличии от ИГИЛ, так что сравнение не совсем корректное. И ещё момент - эти же самые "вежливые" пришли на помощь во время Кантара, если вдруг кто забыл.
Кстати, насколько я помню, ВС РФ не является запрещённой организацией в РК, в отличии от ИГИЛ, так что сравнение не совсем корректное. И ещё момент - эти же самые "вежливые" пришли на помощь во время Кантара, если вдруг кто забыл.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7120
Re: "Я не знала, кто такие "вежливые люди" -...
Отправлено: 01.10.24 - 18:05
Я думала, что это вежливость и культура вождения на дороге
Такое объяснение и не знание этой эмблемы звучит неправдоподобно и с уст этой девушки звучит лукаво. Решение суда какое-то сомнительное,и следовало обратиться к источнику, то бишь к той же девушке и наказывать за репост совсем левого очень даже нелогично.
Такое объяснение и не знание этой эмблемы звучит неправдоподобно и с уст этой девушки звучит лукаво. Решение суда какое-то сомнительное,и следовало обратиться к источнику, то бишь к той же девушке и наказывать за репост совсем левого очень даже нелогично.
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
Отправлено: 01.10.24 - 18:10
Цитата:
Ну почему же неправдоподобно? У приведенного в пример ИГИЛ нет никакого другого значения. А вежливые люди - это слишком общая фраза, вон, даже Абайка себя к ним относит. Не обязаны жители Казахстана, которые далеки от политики, знать, кого там и где пять лет назад называли.
[Исправлено: maxsaf, 01.10.2024 - 19:11]
сайлау курманов:
Такое объяснение и не знание этой эмблемы звучит неправдоподобно и с уст этой девушки звучит лукаво.
Такое объяснение и не знание этой эмблемы звучит неправдоподобно и с уст этой девушки звучит лукаво.
Ну почему же неправдоподобно? У приведенного в пример ИГИЛ нет никакого другого значения. А вежливые люди - это слишком общая фраза, вон, даже Абайка себя к ним относит. Не обязаны жители Казахстана, которые далеки от политики, знать, кого там и где пять лет назад называли.
[Исправлено: maxsaf, 01.10.2024 - 19:11]
"Я не знала, кто такие "вежливые люди" - Жительницу Костаная обвинили в сепаратизме. Она подала иск о клевете
Отправлено: 01.10.24 - 18:13
Цитата:
И у тебя тоже автомат на аватарке
abaika95:
я вежливый человек
я вежливый человек
И у тебя тоже автомат на аватарке
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 208, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 208
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать