Отправлено: - 16:01

Я хочу подчеркнуть, что термин "Вежливые люди" не является ложным. Мы приобщили определение этого термина из Википедии, в котором четко указано, что "Вежливые люди" - это зеленые человечки



Заявительница утверждает, что не знала значение этого термина. Но незнание не освобождает от ответственности. Если я повешу рамку ИГИЛ или другой запрещенной организации, ко мне наверняка также будут претензии со стороны полиции



Суть в том, что создан прецедент, когда за перепост я получил взыскание



Данную фотографию я увидел в Facebook, перепостил ее на свою страничку, а после выложил ее в Instagram с пояснением термина "Вежливые люди"



Цитата:я вежливый человекно я не зеленый человечекне агент ГРУ который участвовал в операции "весна" но опять же а может быть и участвовал-не помню благо та операция не считается террористическим актом и не осуждена МИДом РК как террористическаяда может и грушником я являюсь тоже не помнюГРУ точнее ГУ ГШ ВС РФ не считается в казахстане террористической организацией а уж тем более какие-то зеленые человечки которые Дамиру Хамитову мерещились в википедии))Цитата:если ты друг мой повесишь рамку ИГИЛ на машину к тебе не то что претензии будут тебя отдел по борьбе с экстремизмом сразу на бутылку правосудия посадит)а они очень вежливые люди и шутить не любят особенно с такими которые игил приводят в пример))Цитата:Цитата:перерепост это репоста когда выложил у себя с пояснением это уже авторский постеще умудрился 20 суток всхопотать))