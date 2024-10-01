Костанайский "Альфард" загорелся на трассе в России. Шесть человек пострадали
Отправлено: 01.10.24 - 09:43
ДТП с шестью пострадавшими произошло 28 сентября в 7.45 недалеко от Екатеринбурга. За рулем "Тойоты Альфард" с номерами Костанайской области находился 23-летний мужчина. Он вез пассажиров из Екатеринбурга в Казахстан. Читать новость
пострадал 23-летний водитель и пять пассажиров "Тойоты" 23-летний мужчина имеет стаж вождения 1 год 5 месяцев.
Категория «Д» в СССР относилась к праву управления автобусами. Получить категорию «Д» можно было в следующих случаях:
В армии. Это было обязательным условием, чтобы стать водителем грузовика.
После трёхлетнего стажа работы водителем грузовика (категория «С»).
На обучение по категориям «CE», «Д» мог направить работодатель, если за эти три года не было совершено ни одного нарушения ПДД. Чтобы получить категорию «ДЕ» (сочленённый автобус), нужно было не менее трёх лет отработать водителем автобуса (категория «Д») и при этом за последние три года работы не совершить ни одного нарушения ПДД.
Ведь есть пословица: Тише едешь, дальше будешь! Но эта пословица не для тех, кто хочет стрима! Высокая скорость, это дорога без возврата! В общем за ваши деньги вас превратят в инвалидов, либо отправят туда, откуда никто не возвращается! Причина этих обстоятельств: Полное отсутствие безнаказанности на дорогах, кого только нет на дорогах: слепые, горбатые, с правами и без прав, обкуренные и пьяные, без опыта и купившие права как и номера на авто! Многие знают, что ответственности никакой, кроме штрафа! Нет наказания в виде лишения свободы, принудительных работ, нет телесного наказания, лишенные прав на другой день продолжают управлять авто, хотя в Костанае натыкано всяких "Ураганов", которые определяют даже тех, кто не пристегнулся ремнем безопасности! Перестали проводить проверку автомобилистов на дорогах, потому что гайцы могут брать взятки, а горе-водители сами дают взятки и при этом потом жалуются, что у них взятку вымогали! В общем страна кривых зеркал, меркантильная по сути и живущая за счет бюджетных, нахапанных денег!
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