Re: Костанайский "Альфард" загорелся на трассе в...

Отправлено: - 14:45

Ведь есть пословица: Тише едешь, дальше будешь! Но эта пословица не для тех, кто хочет стрима! Высокая скорость, это дорога без возврата! В общем за ваши деньги вас превратят в инвалидов, либо отправят туда, откуда никто не возвращается! Причина этих обстоятельств: Полное отсутствие безнаказанности на дорогах, кого только нет на дорогах: слепые, горбатые, с правами и без прав, обкуренные и пьяные, без опыта и купившие права как и номера на авто! Многие знают, что ответственности никакой, кроме штрафа! Нет наказания в виде лишения свободы, принудительных работ, нет телесного наказания, лишенные прав на другой день продолжают управлять авто, хотя в Костанае натыкано всяких "Ураганов", которые определяют даже тех, кто не пристегнулся ремнем безопасности! Перестали проводить проверку автомобилистов на дорогах, потому что гайцы могут брать взятки, а горе-водители сами дают взятки и при этом потом жалуются, что у них взятку вымогали! В общем страна кривых зеркал, меркантильная по сути и живущая за счет бюджетных, нахапанных денег!