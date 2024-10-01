НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Так коррупцию не победить
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50181
Николай ВОРОНИН: Так коррупцию не победить
Отправлено: 01.10.24 - 09:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно Костанайский суд вынес приговор столичному чиновнику. За неоднократное вымогательство и получение взяток назначили штраф в сумме 61 250 000 тенге. На вопрос судьи, сможет ли подсудимый в течение 10 дней внести такую сумму, тот подтвердил эту возможность. Это сколько надо было «нахапать», чтобы с такой лёгкостью отдать 61 миллион
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7119
Re: Николай ВОРОНИН: Так коррупцию не победить
Отправлено: 01.10.24 - 09:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы президент хотел бы покончить с коррупцией и наркотой,он это сделал бы. Видимо,как сам же говорил,то ли работать не кому будет или от скуки все начнут бездельничать
Профайл Посетить вебсайт
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
365
Николай ВОРОНИН: Так коррупцию не победить
Отправлено: 01.10.24 - 14:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За совершение коррупционных преступлений во всех нормальных гос-вах применяют только пожизненное лишение свободы или смертную казнь! А в нашем гос-ве не борются с коррупцией, а профилактируют, то есть вял взятку или дал взятку привлечь к уголовной ответственности штрафом преступника как водителя, за превышение скорости! Вот такое жалостливое гос-во готовят более 30 лет! Интересно для чего и кому это выгодно сейчас? Сейчас взятки берут все, кроме глухих, слепых и даже добросовестные и честные служащие! Ведь берут все и никого не наказывают! Из этого следует, что в стране все будут судимые, и это будет называться зоной исправления, типа кто не ворует и не берет взятки тот лентяй и не хочет работать!

[Исправлено: абике, 01.10.2024 - 15:32]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 246, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 246
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS