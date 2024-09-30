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≡ Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас зовут объединяться в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50181
Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас зовут объединяться в Костанайской области
Отправлено: 30.09.24 - 17:49
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В Костанайской области половина молока и мяса до сих пор производится в личных подсобных хозяйствах. Зачем государство призывает владельцев ЛПХ кооперироваться, на брифинге рассказал руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3555
Re: Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас...
Отправлено: 30.09.24 - 17:49
#1
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Назад в колхозы и совзозы!
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1726
Re: Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас...
Отправлено: 30.09.24 - 21:08
#2
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Всё "новое", это хорошо забытое старое.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1726
Re: Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас...
Отправлено: 30.09.24 - 21:14
#3
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"...рогатого скотаи обеспечению..."
"...текущего годаСПК закупили..."
"...заводы ТОО «МИЛХ»,ТОО «Лидер 2010»,ТОО «ДЕП»..."
...
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
340
Re: Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас...
Отправлено: 01.10.24 - 08:38
#4
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Вся эта кооперация и прочие кх/тоо не принимается в наших реалиях, нужно возвращать прямое государственное управление то есть совхозы или госхозы кому советское название неприятно, коррупционеров отправляйте на СВО по договору с соседом, скажем так это будет одна из статей нашего экспорта, пусть используют их до полного износа, до нуля как говорится. А остальные нормальные люди будут работать и развивать экономику, пример Белоруссии очень показателен, институт акимов вообще убрать, он себя дискредитировал
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7119
Re: Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас...
Отправлено: 01.10.24 - 09:15
#5
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Объединить мелкого частника государство старается не впервые
История повторяется с разницей в сто лет. Результат реформ большевиков наглядно демонстрирует их правоту в этом деле. Колхозы и совхозы есть оптимальное и рациональное решение проблемы, а ведь кто-то игнорировал,случаем следовало бы этих реформаторов признать врагами народа с последующим развитием событий как тогда
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2358
Re: Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас...
Отправлено: 01.10.24 - 10:40
#6
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Цитата:
Skeptic:
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Исправил. Спасибо
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