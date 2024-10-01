Отправлено: - 10:19

[Исправлено: simkst, 01.10.2024 - 11:20]

[Исправлено: simkst, 01.10.2024 - 11:22]

пострадал 23-летний водитель и пять пассажиров "Тойоты"23-летний мужчина имеет стаж вождения 1 год 5 месяцев.Категория «Д» в СССР относилась к праву управления автобусами.Получить категорию «Д» можно было в следующих случаях:В армии. Это было обязательным условием, чтобы стать водителем грузовика.После трёхлетнего стажа работы водителем грузовика (категория «С»).На обучение по категориям «CE», «Д» мог направить работодатель, если за эти три года не было совершено ни одного нарушения ПДД.Чтобы получить категорию «ДЕ» (сочленённый автобус), нужно было не менее трёх лет отработать водителем автобуса (категория «Д»)при этом за последние три года работы не совершить ни одного нарушения ПДД.