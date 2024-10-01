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Недавно Костанайский суд вынес приговор столичному чиновнику. За неоднократное вымогательство и получение взяток назначили штраф в сумме 61 250 000 тенге. На вопрос судьи, сможет ли подсудимый в течение 10 дней внести такую сумму, тот подтвердил эту возможность. Это сколько надо было «нахапать», чтобы с такой лёгкостью отдать 61 миллион