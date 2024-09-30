Re: Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас...

Отправлено: - 08:38

Вся эта кооперация и прочие кх/тоо не принимается в наших реалиях, нужно возвращать прямое государственное управление то есть совхозы или госхозы кому советское название неприятно, коррупционеров отправляйте на СВО по договору с соседом, скажем так это будет одна из статей нашего экспорта, пусть используют их до полного износа, до нуля как говорится. А остальные нормальные люди будут работать и развивать экономику, пример Белоруссии очень показателен, институт акимов вообще убрать, он себя дискредитировал