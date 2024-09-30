Отправлено: - 23:05





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53732 В отделе ЖКХ акимата Костаная горожанам сообщили, что дамба - не на их балансе, а пробоину сделали рабочие ТОО "Межрегионэнерготранзит" (МРЭТ), чтобы проехать к своим опорам линий электропередач и заменить провода.Источник:

Цитата:ЖКХ,мягко скажем лукавит, на любые земляные работы должен быть выдан ордер, где всё должно указано и расписано! За земляные работы без ордера должно быть наказание