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≡ Компания, пробившая дамбу в жилом секторе Костаная, прокомментировала свои действия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50178
Компания, пробившая дамбу в жилом секторе Костаная, прокомментировала свои действия
Отправлено: 30.09.24 - 23:05
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- Провод этот старый, 1970-х годов ещё, - прокомментировал "НГ" представитель МРЭТ сегодня, 30 сентября. - В любое время грозит разрушением. А это приведёт к обесточиванию потребителей. Другого подъезда у нас нет, мы везде искали, везде болота.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2031
Re: Компания, пробившая дамбу в жилом секторе Костаная,...
Отправлено: 30.09.24 - 23:05
#1
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Цитата:
В отделе ЖКХ акимата Костаная горожанам сообщили, что дамба - не на их балансе, а пробоину сделали рабочие ТОО "Межрегионэнерготранзит" (МРЭТ), чтобы проехать к своим опорам линий электропередач и заменить провода.

Источник:


ЖКХ,мягко скажем лукавит, на любые земляные работы должен быть выдан ордер, где всё должно указано и расписано! За земляные работы без ордера должно быть наказание
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