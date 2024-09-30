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≡ Прятал тело больше месяца - Приговор по делу об убийстве брата в Пригородном вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50178
Прятал тело больше месяца - Приговор по делу об убийстве брата в Пригородном вынесли в суде Костаная
Отправлено: 30.09.24 - 13:46
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Сторона защиты хотела доказать, что Чеботарев убил брата не умышленно, а по неосторожности. Экспертиза пришла к выводу, что убийство было умышленным, но подсудимый и его адвокат все равно настаивали на переквалификации статьи.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7116
Re: Прятал тело больше месяца - Приговор по делу об убийстве...
Отправлено: 30.09.24 - 13:46
#1
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И так судьба злодейка наказала бедного парня с инвалидностью, теперь вдвойне наказала. Считаю приговор очень жестоким и не справедливым, могли бы условно дать. Хочется верить по апеляции ему хотя бы сократят срок
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1576
Re: Прятал тело больше месяца - Приговор по делу об убийстве...
Отправлено: 30.09.24 - 22:41
#2
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.....у прокурорши ужас причесон...
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