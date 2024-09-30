Re: Отопительный сезон начнётся в Костанае уже завтра. Но...

Отправлено: - 22:02

Зачем сейчас обопление? Тепло на улице. Жара будет в квартирах!

Уважаемая! Краны поставь и не решай тут за всех! Попробуй поучи детей 6-8 часов подряд в холодных классах! Детей своих сдай в холодный садик, может потом поумнеешь? доходчиво или как? а то я вижу уже несколько лет ты тут пытаешься из себя выскочку изобразить, так твоё время прошло ещё в пятом классе!