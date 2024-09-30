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≡ Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас зовут объединяться в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50177
Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас зовут объединяться в Костанайской области
Отправлено: 30.09.24 - 17:49
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В Костанайской области половина молока и мяса до сих пор производится в личных подсобных хозяйствах. Зачем государство призывает владельцев ЛПХ кооперироваться, на брифинге рассказал руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3555
Re: Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас...
Отправлено: 30.09.24 - 17:49
#1
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Назад в колхозы и совзозы!
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1726
Re: Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас...
Отправлено: 30.09.24 - 21:08
#2
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Всё "новое", это хорошо забытое старое.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1726
Re: Кооперативам - бонусы. На каких условиях сельчан сейчас...
Отправлено: 30.09.24 - 21:14
#3
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"...рогатого скотаи обеспечению..."
"...текущего годаСПК закупили..."
"...заводы ТОО «МИЛХ»,ТОО «Лидер 2010»,ТОО «ДЕП»..."
...
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