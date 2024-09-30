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≡ Вывоз собранных горожанами листьев из дворов обеспечит акимат Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50177
Вывоз собранных горожанами листьев из дворов обеспечит акимат Костаная
Отправлено: 30.09.24 - 19:59
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Для этого ПКСК и ОСИ многоэтажных жилых домов необходимо организовать субботники и собрать сухие листья. Ну а предприниматели должны вывозить листья из своих территорий самостоятельно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41677
Re: Вывоз собранных горожанами листьев из дворов обеспечит...
Отправлено: 30.09.24 - 19:59
#1
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Причем тут пожары автобусов и влажные осенние листья?
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