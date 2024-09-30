Отправлено: - 17:19

юля елиссева:

Зачем сейчас обопление? Тепло на улице. Жара будет в квартирах!

Цитата:В скворечниках только так,когда холодно и оно очень нужно то отопления нет,потом опять становиться жара,но уже поздно решение принято и отопление всё равно дадут.Из года в год одно и то же,счастливые обладатели человейников,будут материться ,закрывать батареи одеялами , включать кондиционеры,при это ещё и платить за все эти неудобства.