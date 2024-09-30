НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отопительный сезон начнётся в Костанае уже завтра. Но реконструкцию завершили не на всех тепломагистралях
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50176
Отопительный сезон начнётся в Костанае уже завтра. Но реконструкцию завершили не на всех тепломагистралях
Отправлено: 30.09.24 - 14:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году отопительный сезон начался 3 октября. Сейчас, но в связи с низкими ночными температурами, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поручил КТЭК начать его на два дня раньше. С какими проблемами столкнулись сейчас тепловики?
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3555
Re: Отопительный сезон начнётся в Костанае уже завтра. Но...
Отправлено: 30.09.24 - 14:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем сейчас обопление? Тепло на улице. Жара будет в квартирах!
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10062
Re: Отопительный сезон начнётся в Костанае уже завтра. Но...
Отправлено: 30.09.24 - 17:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Зачем сейчас обопление? Тепло на улице. Жара будет в квартирах!

В скворечниках только так,когда холодно и оно очень нужно то отопления нет,потом опять становиться жара,но уже поздно решение принято и отопление всё равно дадут.
Из года в год одно и то же,счастливые обладатели человейников,будут материться ,закрывать батареи одеялами , включать кондиционеры,при это ещё и платить за все эти неудобства. :lol:
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
79
Отопительный сезон начнётся в Костанае уже завтра. Но реконструкцию завершили не на всех тепломагистралях
Отправлено: 30.09.24 - 17:50
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Тепло на улице.


Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 216, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 216
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS