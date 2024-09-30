Re: Евгений Жовтис покинул пост директора бюро по правам...

Отправлено: - 14:51

С 1993 года сидел на одной должности

Гранты получал под работу

Толку от его организации как с козла молока в итоге

Теперь вот самолично ушел

Чем это отличается от тех же несменяемых президентов?))