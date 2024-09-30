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≡ Евгений Жовтис покинул пост директора бюро по правам человека
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50176
Евгений Жовтис покинул пост директора бюро по правам человека
Отправлено: 30.09.24 - 14:51
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Евгений Жовтис покинул пост директора Казахстанского международного бюро по правам человека, которое он создал и возглавил в 1993 году. Он хочет сосредоточиться на стратегическом развитии и экспертной деятельности организации.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16750
Re: Евгений Жовтис покинул пост директора бюро по правам...
Отправлено: 30.09.24 - 14:51
#1
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С 1993 года сидел на одной должности
Гранты получал под работу
Толку от его организации как с козла молока в итоге
Теперь вот самолично ушел
Чем это отличается от тех же несменяемых президентов?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41676
Re: Евгений Жовтис покинул пост директора бюро по правам...
Отправлено: 30.09.24 - 16:28
#2
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В Казахстане была шарашка под названием ПРАВА ЧЕЛОВЕКА?
Вот это новость....
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1002
Евгений Жовтис покинул пост директора бюро по правам человека
Отправлено: 30.09.24 - 16:58
#3
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Цитата:
111:

Шаражка есть, прав вот не особо.. ))
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