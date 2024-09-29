Re: "Слишком дурацкие и абсурдные нормы" -...

Отправлено: - 14:48

У Дианы всегда такое лицо и ухмылка как будто она минимум руководитель отдела расследований ФБК и раз за разом нагибает государство



На деле же просто постоянно констатирует факт что государство ужесточает законы в отношении СМИ и риче больше не делает

Я так тоже умею)) констатировать что все усложняется)