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≡ "Слишком дурацкие и абсурдные нормы" - Правозащитница о доступе к информации и аккредитации журналистов в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50176
"Слишком дурацкие и абсурдные нормы" - Правозащитница о доступе к информации и аккредитации журналистов в Казахстане
Отправлено: 29.09.24 - 22:16
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- Мы часто сталкиваемся с тем, что бюджетная информация может быть признана "для служебного пользования", - рассказала Диана ОКРЕМОВА. - Хотя по закону она не должна быть ограничена ни при каких обстоятельствах, на практике госорганы регулярно это делают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6490
Re: "Слишком дурацкие и абсурдные нормы" -...
Отправлено: 29.09.24 - 22:16
#1
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Цитата://только такие меры позволят как-то улучшить ситуацию.//

Неужели только такие меры ??: - а, где же ваш гарант Конституции??
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3555
Re: "Слишком дурацкие и абсурдные нормы" -...
Отправлено: 29.09.24 - 22:34
#2
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Вон саудиты приглашают неугодных журналистов в посольство, там рубят на куски и потом в кислоте растворяют. Мы тоже азиаты и в сравнении с саудитами у нас эталонная демократия.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16750
Re: "Слишком дурацкие и абсурдные нормы" -...
Отправлено: 30.09.24 - 14:48
#3
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У Дианы всегда такое лицо и ухмылка как будто она минимум руководитель отдела расследований ФБК и раз за разом нагибает государство

На деле же просто постоянно констатирует факт что государство ужесточает законы в отношении СМИ и риче больше не делает
Я так тоже умею)) констатировать что все усложняется)
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