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Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50175
Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
Отправлено: 29.09.24 - 14:02
Семья Шефер из Камысты предложила в нашу рубрику свои рецепты. Они известные, но в каждом есть интересное добавление. Попробуйте. Вдруг и вам понравится. А мне, кроме рецептов, понравилось то, что готовят в семье мама и трое детей вместе. И быстрее, и вкуснее, и навыки ребятам запомнятся.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1573
Re: Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт...
Отправлено: 29.09.24 - 14:02
....язык проглачу....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 41675
Re: Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт...
Отправлено: 29.09.24 - 16:38
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1573
Re: Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт...
Отправлено: 29.09.24 - 20:42
Цитата:
....да нет у вас не так у Доры вкусней....где мне найти такую Дору стряпуху что так вкусно готовит?
111:
У нас так получилось
У нас так получилось
....да нет у вас не так у Доры вкусней....где мне найти такую Дору стряпуху что так вкусно готовит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3554
Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
Отправлено: 29.09.24 - 21:59
Не хочу никого обидеть, но кто такие эти Шефер из Камыстов, чтобы их рецепт был кому-то интересен? Была же раньше рубрика "Противень", где были рецепты от всяких звёзд - известных и не очень. Если нет у редакции финансов чтобы Дора ходила по ресторанам и писала на них обзоры, то что мешает публиковать рецепты от каких-то более или менее известных людей?
[Исправлено: юля елиссева, 29.09.2024 - 23:01]
[Исправлено: юля елиссева, 29.09.2024 - 23:01]
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2357
Re: Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт...
Отправлено: 30.09.24 - 10:50
Цитата:
Мы выбираем рецепты не по принципу известности кулинаров. Рецепт должен быть достаточно простым и в то же время интересным, необычным с какой-то изюминкой. Нынешний соответствует этим критериям.
Если автор рецепта еще и известный человек, это бонус, но не более.
А рубрика "Противень" - была такая да. Но, как и любой другой проект, она не бесконечна.
юля елиссева:
Не хочу никого обидеть, но кто такие эти Шефер из Камыстов, чтобы их рецепт был кому-то интересен? Была же раньше рубрика "Противень", где были рецепты от всяких звёзд - известных и не очень. Если нет у редакции финансов чтобы Дора ходила по ресторанам и писала на них обзоры, то что мешает публиковать рецепты от каких-то более или менее известных людей?
Не хочу никого обидеть, но кто такие эти Шефер из Камыстов, чтобы их рецепт был кому-то интересен? Была же раньше рубрика "Противень", где были рецепты от всяких звёзд - известных и не очень. Если нет у редакции финансов чтобы Дора ходила по ресторанам и писала на них обзоры, то что мешает публиковать рецепты от каких-то более или менее известных людей?
Мы выбираем рецепты не по принципу известности кулинаров. Рецепт должен быть достаточно простым и в то же время интересным, необычным с какой-то изюминкой. Нынешний соответствует этим критериям.
Если автор рецепта еще и известный человек, это бонус, но не более.
А рубрика "Противень" - была такая да. Но, как и любой другой проект, она не бесконечна.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 41675
Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
Отправлено: 30.09.24 - 12:41
Цитата:
Домработницу ищешь?
А жена что, не нравится как готовит что ли?
родом из Шанхая2022:
где мне найти такую Дору стряпуху что так вкусно готовит?
где мне найти такую Дору стряпуху что так вкусно готовит?
Домработницу ищешь?
А жена что, не нравится как готовит что ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3554
Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
Отправлено: 30.09.24 - 13:02
Цитата:
Блин, перец нафаршированный фаршем с обжаренными овощами и сваренный в воде с разведенной томатной пастой...В чём изюм рецепта?
Тимур Гафуров:
Рецепт должен быть достаточно простым и в то же время интересным, необычным с какой-то изюминкой. Нынешний соответствует этим критериям.
Рецепт должен быть достаточно простым и в то же время интересным, необычным с какой-то изюминкой. Нынешний соответствует этим критериям.
Блин, перец нафаршированный фаршем с обжаренными овощами и сваренный в воде с разведенной томатной пастой...В чём изюм рецепта?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2357
Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
Отправлено: 30.09.24 - 13:37
Цитата:
Ну, например, в этом:
То есть по семейному рецепту Шеферов в фарш идут именно обжаренные овощи, а также свежие помидоры.
Повторяю, главный критерий рубрики - полезность рецепта для самых разных читателей. От начинающих кулинаров до таких опытных, как вы.
Но опытные кулинары наверняка берут новые рецепты в других, более специализированных источниках. И не предъявляют повышенные требования к газете для семейного чтения.
юля елиссева:
В чём изюм рецепта?
В чём изюм рецепта?
Ну, например, в этом:
То есть по семейному рецепту Шеферов в фарш идут именно обжаренные овощи, а также свежие помидоры.
Повторяю, главный критерий рубрики - полезность рецепта для самых разных читателей. От начинающих кулинаров до таких опытных, как вы.
Но опытные кулинары наверняка берут новые рецепты в других, более специализированных источниках. И не предъявляют повышенные требования к газете для семейного чтения.
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