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≡ Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50175
Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
Отправлено: 29.09.24 - 14:02
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Семья Шефер из Камысты предложила в нашу рубрику свои рецепты. Они известные, но в каждом есть интересное добавление. Попробуйте. Вдруг и вам понравится. А мне, кроме рецептов, понравилось то, что готовят в семье мама и трое детей вместе. И быстрее, и вкуснее, и навыки ребятам запомнятся.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1573
Re: Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт...
Отправлено: 29.09.24 - 14:02
#1
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....язык проглачу....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41675
Re: Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт...
Отправлено: 29.09.24 - 16:38
#2
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У нас так получилось

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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1573
Re: Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт...
Отправлено: 29.09.24 - 20:42
#3
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Цитата:
111:
У нас так получилось

....да нет у вас не так у Доры вкусней....где мне найти такую Дору стряпуху что так вкусно готовит?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3554
Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
Отправлено: 29.09.24 - 21:59
#4
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Не хочу никого обидеть, но кто такие эти Шефер из Камыстов, чтобы их рецепт был кому-то интересен? Была же раньше рубрика "Противень", где были рецепты от всяких звёзд - известных и не очень. Если нет у редакции финансов чтобы Дора ходила по ресторанам и писала на них обзоры, то что мешает публиковать рецепты от каких-то более или менее известных людей?

[Исправлено: юля елиссева, 29.09.2024 - 23:01]
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2357
Re: Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт...
Отправлено: 30.09.24 - 10:50
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Не хочу никого обидеть, но кто такие эти Шефер из Камыстов, чтобы их рецепт был кому-то интересен? Была же раньше рубрика "Противень", где были рецепты от всяких звёзд - известных и не очень. Если нет у редакции финансов чтобы Дора ходила по ресторанам и писала на них обзоры, то что мешает публиковать рецепты от каких-то более или менее известных людей?


Мы выбираем рецепты не по принципу известности кулинаров. Рецепт должен быть достаточно простым и в то же время интересным, необычным с какой-то изюминкой. Нынешний соответствует этим критериям.
Если автор рецепта еще и известный человек, это бонус, но не более.
А рубрика "Противень" - была такая да. Но, как и любой другой проект, она не бесконечна.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41675
Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
Отправлено: 30.09.24 - 12:41
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
где мне найти такую Дору стряпуху что так вкусно готовит?

Домработницу ищешь?
А жена что, не нравится как готовит что ли?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3554
Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
Отправлено: 30.09.24 - 13:02
#7
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Рецепт должен быть достаточно простым и в то же время интересным, необычным с какой-то изюминкой. Нынешний соответствует этим критериям.

Блин, перец нафаршированный фаршем с обжаренными овощами и сваренный в воде с разведенной томатной пастой...В чём изюм рецепта?
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2357
Фаршированный перец по-семейному. Самый расхожий рецепт можно сделать особенным, сделав авторские добавки
Отправлено: 30.09.24 - 13:37
#8
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Цитата:
юля елиссева:
В чём изюм рецепта?

Ну, например, в этом:
То есть по семейному рецепту Шеферов в фарш идут именно обжаренные овощи, а также свежие помидоры.

Повторяю, главный критерий рубрики - полезность рецепта для самых разных читателей. От начинающих кулинаров до таких опытных, как вы.
Но опытные кулинары наверняка берут новые рецепты в других, более специализированных источниках. И не предъявляют повышенные требования к газете для семейного чтения.
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