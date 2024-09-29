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≡ Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осудили за взятку в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50175
Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осудили за взятку в Рудном
Отправлено: 29.09.24 - 20:57
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Дело в отношении экс-руководителя отдела государственного контроля водного фонда Сергея МУКАШЕВА рассмотрели в Рудненском городском суде. Мукашев обвинялся в получении взятки.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1573
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 29.09.24 - 20:57
#1
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ЭКОЛОГ ПО ПРИЗВАНИЮ Руководитель отдела государственного контроля «Тобол-Торгайской бассейновой инспекции» Сергей Мукашев на госслужбе с 2011 года. Молодой человек никогда не думал, что в будущем будет вести сложную документацию, выезжать в дальние командировки, сдавать отчеты о доходах. Наш собеседник с ранних лет интересовался природой и сохранением окружающей среды. В школьные годы писал рефераты на тему экологии. Сергей вырос в сельской местности, к порядку и бережливости его приучили родители.После школы наш герой поступил на эколога, так как всегда хотел внести свою лепту в защиту окружающей среды. В процессе обучения проходил практику в госструктурах и в дальнейшем трудоустроился в ГУ «Управление природных ресурсов». Чуть позже был переведен в департамент экологии, где проработал восемь лет. Там Сергей прошел путь от ведущего специалиста до главного, его деятельность была связана с проверкой полигонов ТБО по всей Костанайской области. Мукашев не считает себя карьеристом, хотя возможность уйти на высокооплачиваемую работу у него была и есть сейчас. Бывшие коллеги сегодня успешно работают в крупных компаниях и получают высокие оклады, но он в их рядах себя не видит. – В душе я эколог, хочу заниматься охраной окружающей среды, – говорит наш герой. – Я не один такой, но и не сказать, что нас много. Не каждый думает сделать мир лучше и передать его нашим детям, чтобы они ходили по чистой земле, пили чистую воду, вдыхали чистый воздух. Хочется изменений, и я надеюсь, что у нас будут внедрять программы по минимизации нагрузки на окружающую среду. Государственная служба дала Сергею дисциплину, сформировала внутренний стержень и умение отвечать за свои действия. К сожалению, бывают неприятные моменты. Порой специалисту приходится выписывать нарушителям экологических норм штраф, при этом встречая нелестные отзывы и критику. Главное, в таких ситуациях – не поддаваться на провокации, сохранять самообладание, продолжать свою работу и не приносить негатив домой.– Мы регулярно проходим курсы повышения квалификации. Наша работа протекает в высоком темпе, бывают выезды в отдаленные районы, много обращений, запросов, переписок. Чтобы везде успевать и не срывать сроки, мы с коллегами используем тайм-менеджмент. Каждое утро я составляю план дня, распределяю в блокноте время. Это очень удобно, особенно на госслужбе, – заключил Сергей.

.....Серёга,Серёга теперь понятно почему тебе ненужна крупная компания....спалился ты Серёга....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6490
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 29.09.24 - 21:29
#2
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Цитата://взятку в размере 1 111 200 тенге.//

Какой ЩЕПИТИЛЬНЫЙ и МЕЛОЧНЫЙ нынче взяточник пошёл: - даже и 111 200 тенге учёл, или это "жанаказахстанцы" так стали брать, помню во времена ЭКСПО и ЛРТ "староказахстанцы" или продукты-"назарбаевцы", брали МИЛЛИАРДАМИ и без тысячных и тем более сотых и десятых купюр. Скоро и до "борзых" щенков и кур с яйцами дойдут.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2029
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 29.09.24 - 22:16
#3
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Цитата:
1 111 200 тенге.

а тиынки где?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1573
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 29.09.24 - 22:19
#4
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Цитата:
ACROS:
, или это "жанаказахстанцы" так стали брать, помню во времена ЭКСПО и ЛРТ "староказахстанцы" или продукты-"назарбаевцы", брали МИЛЛИАРДАМИ и без тысячных и тем более сотых и десятых купюр. Скоро и до "борзых" щенков и кур с яйцами дойдут.


....как в мире так и в стране экономическая ситуация ухудшается а кашать хочется скоро будут брать колбасой или отрубями,да и гос.службы уже ему не видать как своих ушей а человек молодой сильный с виду,так Марик может потсобил с работой на предприятии где он охранником работал...
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
339
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 30.09.24 - 05:44
#5
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Во время паводка "пел" там что-то, мол все "под контролем" и.т.п. все разворовано давно, кругом одни к..етины на вертолетах, акимат и весь госаппарат давно протух, позорище
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2029
Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осудили за взятку в Рудном
Отправлено: 30.09.24 - 08:58
#6
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Теперь это дачное общество №6 по закону обязано установить или отремонтировать по любому свой учёт воды , а это ещё больше по деньгам придётся раскошелиться дачному обществу, иначе договор с бассейниками не будет подписан! А если бассейники разрешат поливать без водомерного узла то прокурорская проверка выявит нарушение и наказание прилетит бассейникам. Так что председатель против ветра м...ся..

[Исправлено: Тимур Гафуров, 30.09.2024 - 10:51]
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
676
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 30.09.24 - 09:52
#7
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ну хоть не сядет.
стремный эпизод конечно, везде воруют что не день, то новость.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1502
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 30.09.24 - 11:46
#8
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А не дешевле на ограничение или условку порешать? 33 ляма дорого
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3554
Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осудили за взятку в Рудном
Отправлено: 30.09.24 - 12:25
#9
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Цитата:
Сабыр:
А не дешевле на ограничение или условку порешать?

Дешевле как в Китае - расстрел. Родственникам надо потом будет лишь стоимость патрона оплатить.
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