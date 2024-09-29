Kairat stayer: Читать не стал, не нужно мне пропаганду втюхивать.
Откуда знаете, что мой пост "пропаганда", если даже не читали? ДА, просто нечего сказать, облажался, потому что ни фига не знал про своего "кумира" Как раз тупо антироссийской пропаганды наглотался... "Мудрая" предательница России, заявившая в апреле 2014 года о принятии воинской присяги на верность новому правительству Украины! Как бы Вы отнеслись к гражданину Казахстана, если бы он открыто заявил, что присягнул России?
Kairat stayer: Это как раз вам нечего сказать, хвалили Кедми, сейчас он правду говорит, не хватите, Соловьевым восхищались, пропагандист ещё тот.
Как, разве я мало наговорила? Кедми и Соловьёва "хвалю" и сейчас. Рада, что Вы наконец-то оценили Кедми Если Вы уж так внимательно следите за моими постами, то должны были заметить, что я стала редко появляться на форуме. С возрастом сместились интересы на интересы семьи и женское счастье Да и "на манеже одни и те же", что они нового могут сказать? Один тупица по своему "разуму" понавесил на всех, кто не восторгается его умом и убеждениями, ярлыки "зетпатриоты", и резвится в пространстве форума, хая и изгаляясь над ними - вот уж не хочется на одном пространстве "функционировать"! А Вам желаю более объективно смотреть на своих кумиров! Ибо абсолютно идеальных нет!
таноми52: А Вам желаю более объективно смотреть на своих кумиров! Ибо абсолютно идеальных нет!
В том то и дело идеальных нет и заметьте, хвалебные дифирамбы ранее не пел. Выше привел только одно высказывание В. И. Новодворской, относительно Украины, что не нужно лезть, последние будут защищать свою свободу, землю и дома.
С диссидентами советы и нынешняя власть в России не церемонились и не церемонится.
В. И. Новодворская, на мой взгляд, в данном конкретном случае, хотела видеть страну демократической, светской, поистине слышащей, а не агрессивной по отношению к соседям (агрессию РФ в Украине признали 122 стран мира).
Новодворская была смелой женщиной, во время советов и после она боролось с существующими строями, правители приходят и уходят, а народ остается. У нее были свои взгляды, соглашаться или нет, дело каждого. Аналогично на форуме, у каждого своя точка зрения и взгляды.
Благополучная, сытая страна никогда не развалится, советы рухнули, значит не всё было хорошо. Ранее отмечал, что при советах было и плохое и хорошее, больше последнего.
Действительно советы инакомыслие и диссидентов пресекали, зачастую их, к сожалению называли предателями своего народа и государства.
Про Андрея Дмитриевича Сахарова, ранее отмечал, процитировать нет возможности, с помощью телефона печатаю.
Так, А. Д. Сахаров (21 мая 1921 г. - 14 декабря 1989 г.), физик ядерщик, один из создателей первой советской водородной бомбы, трижды герой социалистического труда (1953 г. 1956 г. 1962 г.), академик АН СССР, доктор физико-математических наук, лауреат Нобелевской премии мира (1975 г.), лауреат Сталинской (1956 г.), Ленинской премий (1956 г.) и. т. д.
А. Д. Сахаров, после осуждения вторжения советских войск в Афганистан, был лишен всех наград и выслан из Москвы в г. Горький (ныне Нижний Новгород), разрешили вернутся лишь 1986 году, в период перестройки.
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