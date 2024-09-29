Отправлено: - 17:18

Kairat stayer:

Это как раз вам нечего сказать, хвалили Кедми, сейчас он правду говорит, не хватите, Соловьевым восхищались, пропагандист ещё тот.

Цитата:Как, разве я мало наговорила?Кедми и Соловьёва "хвалю" и сейчас. Рада, что Вы наконец-то оценили КедмиЕсли Вы уж так внимательно следите за моими постами, то должны были заметить, что я стала редко появляться на форуме. С возрастом сместились интересы на интересы семьи и женское счастьеДа и "на манеже одни и те же", что они нового могут сказать?Один тупица по своему "разуму" понавесил на всех, кто не восторгается его умом и убеждениями, ярлыки "зетпатриоты", и резвится в пространстве форума, хая и изгаляясь над ними - вот уж не хочется на одном пространстве "функционировать"!А Вам желаю более объективно смотреть на своих кумиров!Ибо абсолютно идеальных нет!