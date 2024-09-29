Отправлено: - 10:50

юля елиссева:

Не хочу никого обидеть, но кто такие эти Шефер из Камыстов, чтобы их рецепт был кому-то интересен? Была же раньше рубрика "Противень", где были рецепты от всяких звёзд - известных и не очень. Если нет у редакции финансов чтобы Дора ходила по ресторанам и писала на них обзоры, то что мешает публиковать рецепты от каких-то более или менее известных людей?

Цитата:Мы выбираем рецепты не по принципу известности кулинаров. Рецепт должен быть достаточно простым и в то же время интересным, необычным с какой-то изюминкой. Нынешний соответствует этим критериям.Если автор рецепта еще и известный человек, это бонус, но не более.А рубрика "Противень" - была такая да. Но, как и любой другой проект, она не бесконечна.