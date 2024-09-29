Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осудили за взятку в Рудном
Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осудили за взятку в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50172
Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осудили за взятку в Рудном
Отправлено: 29.09.24 - 20:57
Дело в отношении экс-руководителя отдела государственного контроля водного фонда Сергея МУКАШЕВА рассмотрели в Рудненском городском суде. Мукашев обвинялся в получении взятки.
Читать новость
Читать новость
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1573
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 29.09.24 - 20:57
ЭКОЛОГ ПО ПРИЗВАНИЮ Руководитель отдела государственного контроля «Тобол-Торгайской бассейновой инспекции» Сергей Мукашев на госслужбе с 2011 года. Молодой человек никогда не думал, что в будущем будет вести сложную документацию, выезжать в дальние командировки, сдавать отчеты о доходах. Наш собеседник с ранних лет интересовался природой и сохранением окружающей среды. В школьные годы писал рефераты на тему экологии. Сергей вырос в сельской местности, к порядку и бережливости его приучили родители.После школы наш герой поступил на эколога, так как всегда хотел внести свою лепту в защиту окружающей среды. В процессе обучения проходил практику в госструктурах и в дальнейшем трудоустроился в ГУ «Управление природных ресурсов». Чуть позже был переведен в департамент экологии, где проработал восемь лет. Там Сергей прошел путь от ведущего специалиста до главного, его деятельность была связана с проверкой полигонов ТБО по всей Костанайской области. Мукашев не считает себя карьеристом, хотя возможность уйти на высокооплачиваемую работу у него была и есть сейчас. Бывшие коллеги сегодня успешно работают в крупных компаниях и получают высокие оклады, но он в их рядах себя не видит. – В душе я эколог, хочу заниматься охраной окружающей среды, – говорит наш герой. – Я не один такой, но и не сказать, что нас много. Не каждый думает сделать мир лучше и передать его нашим детям, чтобы они ходили по чистой земле, пили чистую воду, вдыхали чистый воздух. Хочется изменений, и я надеюсь, что у нас будут внедрять программы по минимизации нагрузки на окружающую среду. Государственная служба дала Сергею дисциплину, сформировала внутренний стержень и умение отвечать за свои действия. К сожалению, бывают неприятные моменты. Порой специалисту приходится выписывать нарушителям экологических норм штраф, при этом встречая нелестные отзывы и критику. Главное, в таких ситуациях – не поддаваться на провокации, сохранять самообладание, продолжать свою работу и не приносить негатив домой.– Мы регулярно проходим курсы повышения квалификации. Наша работа протекает в высоком темпе, бывают выезды в отдаленные районы, много обращений, запросов, переписок. Чтобы везде успевать и не срывать сроки, мы с коллегами используем тайм-менеджмент. Каждое утро я составляю план дня, распределяю в блокноте время. Это очень удобно, особенно на госслужбе, – заключил Сергей.
.....Серёга,Серёга теперь понятно почему тебе ненужна крупная компания....спалился ты Серёга....
.....Серёга,Серёга теперь понятно почему тебе ненужна крупная компания....спалился ты Серёга....
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6490
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 29.09.24 - 21:29
Цитата://взятку в размере 1 111 200 тенге.//
Какой ЩЕПИТИЛЬНЫЙ и МЕЛОЧНЫЙ нынче взяточник пошёл: - даже и 111 200 тенге учёл, или это "жанаказахстанцы" так стали брать, помню во времена ЭКСПО и ЛРТ "староказахстанцы" или продукты-"назарбаевцы", брали МИЛЛИАРДАМИ и без тысячных и тем более сотых и десятых купюр. Скоро и до "борзых" щенков и кур с яйцами дойдут.
Какой ЩЕПИТИЛЬНЫЙ и МЕЛОЧНЫЙ нынче взяточник пошёл: - даже и 111 200 тенге учёл, или это "жанаказахстанцы" так стали брать, помню во времена ЭКСПО и ЛРТ "староказахстанцы" или продукты-"назарбаевцы", брали МИЛЛИАРДАМИ и без тысячных и тем более сотых и десятых купюр. Скоро и до "борзых" щенков и кур с яйцами дойдут.
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 29.09.24 - 22:16
Цитата:
а тиынки где?
1 111 200 тенге.
а тиынки где?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1573
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 29.09.24 - 22:19
Цитата:
....как в мире так и в стране экономическая ситуация ухудшается а кашать хочется скоро будут брать колбасой или отрубями,да и гос.службы уже ему не видать как своих ушей а человек молодой сильный с виду,так Марик может потсобил с работой на предприятии где он охранником работал...
ACROS:
, или это "жанаказахстанцы" так стали брать, помню во времена ЭКСПО и ЛРТ "староказахстанцы" или продукты-"назарбаевцы", брали МИЛЛИАРДАМИ и без тысячных и тем более сотых и десятых купюр. Скоро и до "борзых" щенков и кур с яйцами дойдут.
, или это "жанаказахстанцы" так стали брать, помню во времена ЭКСПО и ЛРТ "староказахстанцы" или продукты-"назарбаевцы", брали МИЛЛИАРДАМИ и без тысячных и тем более сотых и десятых купюр. Скоро и до "борзых" щенков и кур с яйцами дойдут.
....как в мире так и в стране экономическая ситуация ухудшается а кашать хочется скоро будут брать колбасой или отрубями,да и гос.службы уже ему не видать как своих ушей а человек молодой сильный с виду,так Марик может потсобил с работой на предприятии где он охранником работал...
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 339
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 30.09.24 - 05:44
Во время паводка "пел" там что-то, мол все "под контролем" и.т.п. все разворовано давно, кругом одни к..етины на вертолетах, акимат и весь госаппарат давно протух, позорище
Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осудили за взятку в Рудном
Отправлено: 30.09.24 - 08:58
Теперь это дачное общество №6 по закону обязано установить или отремонтировать по любому свой учёт воды , а это ещё больше по деньгам придётся раскошелиться дачному обществу, иначе договор с бассейниками не будет подписан! А если бассейники разрешат поливать без водомерного узла то прокурорская проверка выявит нарушение и наказание прилетит бассейникам. Так что председатель против ветра м...ся..
[Исправлено: Тимур Гафуров, 30.09.2024 - 10:51]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 30.09.2024 - 10:51]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 676
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 30.09.24 - 09:52
ну хоть не сядет.
стремный эпизод конечно, везде воруют что не день, то новость.
стремный эпизод конечно, везде воруют что не день, то новость.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1502
Re: Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой...
Отправлено: 30.09.24 - 11:46
А не дешевле на ограничение или условку порешать? 33 ляма дорого
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3552
Руководителя отдела из Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осудили за взятку в Рудном
Отправлено: 30.09.24 - 12:25
Цитата:
Дешевле как в Китае - расстрел. Родственникам надо потом будет лишь стоимость патрона оплатить.
Сабыр:
А не дешевле на ограничение или условку порешать?
А не дешевле на ограничение или условку порешать?
Дешевле как в Китае - расстрел. Родственникам надо потом будет лишь стоимость патрона оплатить.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 190, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 189
|Зарегистрированные пользователи: юля елиссева
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать