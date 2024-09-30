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≡ «Утки мало, да и ученая она стала...» - Начало осеннего сезона охоты пока не радует костанайцев. И дело не только в дичи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50172
«Утки мало, да и ученая она стала...» - Начало осеннего сезона охоты пока не радует костанайцев. И дело не только в дичи
Отправлено: 30.09.24 - 05:51
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Вот уже почти месяц с момента открытия наши охотники имеют возможность заниматься любимым хобби. Но это хобби с каждым годом становится все более проблемным.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7115
Re: «Утки мало, да и ученая она стала...» - Начало осеннего...
Отправлено: 30.09.24 - 05:51
#1
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Я понимаю помогать,кормить и лечить бедных животных,так устроены многие люди,а у этих наоборот,что за потребность убивать.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
339
Re: «Утки мало, да и ученая она стала...» - Начало осеннего...
Отправлено: 30.09.24 - 10:12
#2
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Хватит баловаться, вам волю дай вы все перестреляете и сожрете, распустили народ, каждый суслик со стволом сейчас
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